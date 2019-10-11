شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أيلول/سبتمبر مرتفعا بمقدار 0.0% شهريا ، أقل من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.1%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.1 %.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.1 % ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.3% ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.