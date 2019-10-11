شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، بعدما عزز محضر الاحتياطي الاتحادي احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لثالث مرة خلال هذا العام ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 98.66 نقطة الأدنى منذ 3 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.98 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.07 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنحو 0.1% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، عاكسا تجدد عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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عزز محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الصادر بالأمس من احتمالات خفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام ، فى ظل تزايد المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأمريكي ، خاصة الحرب التجارية التي تخوضها البلاد مع الصين ،وتباطؤ الاقتصاد العالمي ،وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ، مع صدور أسعار المستهلكين خلال أيلول/سبتمبر ،ضعف تلك البيانات سوف تعزز تلك الاحتمالات ، وتوسع من خسائر العملة الأمريكية مقابل معظم العملات.

يصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.8% سنويا فى أيلول/سبتمبر من ارتفاع بنسبة 1.7% فى آب/أغسطس ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% بنفس القراءة السابقة.