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شكرا لقرائتكم خبر عن أجوان يتصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية – تحليل صباحي – 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أجوان الخليج العقارية (AJWAN) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليتصدر بهذا الارتفاع قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث الكمية ، ليحقق أرباحاً جيدة بلغت نسبتها 6.92% بما يعادل 0.90 نقطة ، لينجح السهم بهذا الارتفاع بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ويسيطر على السهم بالمدى القصير اتجاه شبه جانبي .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 16.00 ، طيلة ثبات الدعم 12.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 15.20 .
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