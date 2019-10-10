شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان ينخفض وسط الضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.79% بما يعادل -1.00 نقطة ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليستند بهذا الانخفاض لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 54.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 60.80 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 54.00 ومستوى المقاومة 58.00 .