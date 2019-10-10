شكرا لقرائتكم خبر عن دانة يتصدر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بالنسبة – تحليل صباحي – 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوى سهم شركة شركة دانة الصفاة الغذائية (DANAH) في آخر جلساته ، ليسجل أسعار قياسية جديدة لم يصلها من قبل ، ويتصدر بهذا الانخفاض قائمة الأسهم الأكثر خسارة بالنسبة المئوية ، ليسجل هبوطاً بلغت نسبته -31.40% بما يعادل -9.20 نقطة، ليكسر السهم مستوى الدعم 22.50 ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم بتداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 22.50 ، ليستهدف مستوى الدعم 16.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 24.00 .