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شكرا لقرائتكم خبر عن دانة يتصدر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بالنسبة – تحليل صباحي – 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوى سهم شركة شركة دانة الصفاة الغذائية (DANAH) في آخر جلساته ، ليسجل أسعار قياسية جديدة لم يصلها من قبل ، ويتصدر بهذا الانخفاض قائمة الأسهم الأكثر خسارة بالنسبة المئوية ، ليسجل هبوطاً بلغت نسبته -31.40% بما يعادل -9.20 نقطة، ليكسر السهم مستوى الدعم 22.50 ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم بتداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 22.50 ، ليستهدف مستوى الدعم 16.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 24.00 .
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