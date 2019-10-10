شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري (TAAMEER) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.48% بما يعادل -0.40 نقطة ، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 26.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 32.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 30.00 .