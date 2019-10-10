شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مصرف الراجحي (1120) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.49% بما يعادل -1.50 ريال ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وليستقر أدنى مستوى 60.81 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 50.86 إلى 76.90) .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 60.81 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 56.43 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 56.80 ومستوى المقاومة 60.81 .