شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم اسمنت الشمالية (3004) ارتفاعه في آخر جلساته ، ليهاجم من جديد مستوى المقاومة 10.73 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.92% بما يعادل 0.20 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10.73 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11.20 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.30 ومستوى المقاومة 11.00 .