شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يقترب من أدنى مستوياته خلال عامين – تحليل صباحي – 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سبكيم العالمية (2310) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.45% بما يعادل -0.24 ريال ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وفي ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المهم 16.04 وهو أدنى مستوى منذ شهر ديسمبر 2017 ، وذلك طيلة ثبات المقاومة 17.30 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.04 ومستوى المقاومة 17.00 .