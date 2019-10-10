شكرا لقرائتكم خبر عن نماء لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سهم نماء (2210) الارتفاع في آخر جلساته ، ليسجل أعلى سعر له عند 21.86 ، ولكنه ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليحاول مرة أخرى تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم ، ليغلق السهم على خسائر بلغت نسبتها -2.07% بما يعادل -0.44 ريال ، في ظل تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير ، وبدعم إيجابي مستمر للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 23.00 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 20.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 23.00 .