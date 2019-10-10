المركزي المصري: تراجع التضخم الأساسي إلى 2.6% في سبتمبر من 4.9% في أغسطس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمبنى البنك المركزي المصري

قال البنك المركزي المصري يوم الخميس إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول من 4.9 بالمئة في أغسطس آب.

لا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وفي وقت سابق يوم الخميس، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هبط إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول من 7.5 بالمئة في أغسطس آب.