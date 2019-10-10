قال البنك المركزي المصري يوم الخميس إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول من 4.9 بالمئة في أغسطس آب.
لا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وفي وقت سابق يوم الخميس، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هبط إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول من 7.5 بالمئة في أغسطس آب.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي المصري: تراجع التضخم الأساسي إلى 2.6% في سبتمبر من 4.9% في أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.