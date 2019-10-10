33% تراجع في الشكاوى المصعدة لهيئة الاتصالات بالربع الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ إجمالي الشكاوى التي صعدها المشتركون إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعد تعذر حلها من قبل مقدم الخدمة 12085 شكوى بحسب مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في الربع الثاني من عام 2019 الصادر أمس، حيث تعاملت معها الهيئة وقامت بحلها.

وأوضحت الهيئة أن أعداد الشكاوى المصعدة إليها خلال الربع الثاني من العام الحالي انخفضت بنسبة 33% مقارنة بالربع الثاني من عام 2018، بعد أن اعتمدت الهيئة عددا من الحلول الداعمة لاختصار الإجراءات وتيسيرها، ومن أهمها اختصار مدة معالجة الشكاوى من 15 يوما إلى 5 أيام عمل، إضافة إلى الرفع إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات بما تم رصده من إخفاقات من قبل المشغلين في حل شكاوى العملاء لاتخاذ العقوبات المقررة وفق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

ووفقا لبيانات المؤشر تصدرت شركتا اتحاد جوراء (ليبارا) وشركة فيرجن الأقل عددا من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في فئة الاتصالات المتنقلة، بـشكوى واحدة لشركة ليبارا من كل مئة ألف اشتراك، واثنتين لشركة فيرجن مقابل كل مئة ألف اشتراك.

وجاءت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في مقدمة قائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة، حيث سجلت 21 شكوى من كل مئة ألف اشتراك، فيما حلت شركة الاتصالات السعودية في المرتبة الثانية من حيث الأكثر شكاوى في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة بـ12 شكوى من كل مئة ألف اشتراك، وسجلت شركة اتحاد اتصالات موبايلي 10 شكاوى من كل مئة ألف اشتراك في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة.

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وعلى مستوى عدد الشكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة، سجلت شركة الاتصالات المتكاملة 101 شكوى من كل مئة ألف اشتراك، تلتها شركة اتحاد عذيب للاتصالات بـ75، والاتصالات السعودية بـ64، فيما سجلت موبايلي الأقل عددا في خدمات الاتصالات الثابتة بـ 48 شكوى مقابل كل مئة ألف اشتراك.

ويعد مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للمنظم أحد أحدث الممارسات المطبقة عالميا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر بناء على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الالكتروني والتطبيقات المرتبطة به، بتحليل البيانات مقابل كل مئة ألف مشترك لدى كل مقدم خدمة. ويهدف إلى تعزيز المنافسة بين المشغلين لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز جودتها ودفعهم نحو تطوير هذه الخدمات بما يتماشى مع تطلعات المستخدمين، وذلك عبر نشر نتائج المؤشرات والبيانات وفق آليات شفافة وواضحة.

شكاوى خدمات الاتصالات المتنقلة

(لكل 100 ألف اشتراك)

1 ليبارا

2 فيرجن

10 موبايلي

12 الاتصالات السعودية

21 زين السعودية

شكاوى خدمات الاتصالات الثابتة

(لكل 100 ألف اشتراك)