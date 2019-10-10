الخميس المقبل آخر موعد للراغبين في العمل بتعداد السعودية 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حددت الهيئة العامة للإحصاء الخميس المقبل موعدا نهائيا لاستقبال طلبات الراغبين للتعاون معها في تنفيذ (تعداد السعودية 2020) للسكان والمساكن والمنشآت، وذلك في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة محمد الدخيني أمس أنه يحق للجميع المشاركة في التقدم للتعاون مع الهيئة في تنفيذ (تعداد السعودية 2020) وفقا للشروط العامة التي وضعتها الهيئة للمساهمة في الوصول إلى القادرين على دعمها في استكمال أعمال التعداد لتحقيق أهدافها المرجوة.
وقال الدخيني إن الهيئة تقدم شكرها وتقديرها للراغبين في دعمها خلال عمليات تعداد السعودية للسكان والمساكن والمنشآت 2020 في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك من خلال رابط التسجيل http://www.saudicensus.sa/ar/node/17 الذي سيتم تلقي الطلبات من خلاله وحتى نهاية يوم الخميس الأسبوع المقبل 18 صفر (17 أكتوبر 2019).
وأضاف أن العمل في التعداد سيتم وفق عقود موقتة يمثل أغلبها الباحثون والذين سيستمر عملهم لمدة شهر، متوقعا أن يبلغ عددهم 60 ألفا، وستكون الأعمال الميدانية في الفترة المسائية، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع المشاركين المتعاونين في التعداد بعد إغلاق التسجيل وفقا لكل مرحلة عن طريق وسائل التواصل المسجلة في طلب التعاون مع الهيئة.
يشار إلى أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية «تعداد السعودية 2020»، والذي سيكون مساء الثلاثاء 17 مارس 2020 هو بداية العد الفعلي له «ليلة الإسناد الزمني»، سيوفر قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.
تعداد السعودية 2020
- 17أكتوبر 2019 آخر موعد لاستقبال طلبات الراغبين في العمل بالتعداد
التقديم عبر رابط التسجيل
http://www.saudicensus.sa/ar/node/17.
العمل وفق عقود موقتة يمثل أغلبها الباحثون الذين سيستمر عملهم لمدة شهر
- 60 ألف باحث يتوقع عملهم في التعداد
- الأعمال الميدانية ستكون في الفترة المسائية
- 17مارس 2020 بداية العد الفعلي للتعداد ليلة الإسناد الزمني
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