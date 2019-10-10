إتمام وأمانة الرياض يدشنان أول رخصة بناء فورية لمشروع سكني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

دشن مركز خدمات المطورين «إتمام» وأمانة منطقة الرياض أمس، أول رخصة بناء الكترونية فورية لمشاريع التطوير العقاري، كأول أمانة بالمملكة تصدر رخص بناء فورية، إذ جرى إصدار أول رخصة فورية لمشروع «مرسية» بمدينة الرياض، وذلك بعد اكتمال الربط الالكتروني بين مركز «إتمام» وأمانة منطقة الرياض أخيرا، حيث حضر التدشين وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس.

Advertisements

وبين أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس أن الأمانة تسعى للارتقاء بخدمات المشروعات العقارية وقطاع التطوير العقاري، بما في ذلك إصدار الرخص الفورية، والتي بدأت فيها الأمانة، وتتعاون حاليا مع جهات عدة لإصدارها، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التكاملية الخدمية مع القطاعات الحكومية والإسهام في توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات، كما بين بأن الربط الالكتروني مع وزارة الإسكان من خلال مركز خدمات المطورين «إتمام» يأتي ضمن التكامل والترابط بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات الكترونية سهلة وميسرة.

بدوره أكد المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان ممدوح الشرهان أن تدشين أول رخصة بناء فورية لمشاريع التطوير العقاري مع أمانة منطقة الرياض تعد نقلة نوعية لخدمات التطوير العقاري للمشاريع، الذي يعد هدفا أساسيا لوزارة الإسكان من خلال مركز خدمات المطورين «إتمام»، كما أن الربط الالكتروني للخدمات بين المركز والأمانات والذي تم أخيرا كان الأرضية التي بنيت عليها هذه الخطوة.

فيما أوضح مدير عام مركز خدمات المطورين «إتمام» المهندس عبدالوهاب القحطاني أن هذا التدشين خطوة مهمة في السعي المتواصل لتطوير بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري، واختصار الوقت وتسهيل سير الإجراءات، مما ينعكس إيجابا على القطاع ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية مناسبة وتحفيز نسبة المعروض العقاري.