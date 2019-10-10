شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا والسعودية تخططان لتوقيع اتفاقات بمليارى دولار خلال زيارة بوتين للرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس صندوق الثروة السيادي صندوق الاستثمار المباشر الروسي للصحفيين اليوم الخميس إن روسيا والسعودية تعتزمان توقيع عشرة اتفاقات بقيمة تزيد عن ملياري دولار خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية الأسبوع المقبل. وقال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي إن الاتفاقات المقرر توقيعها ستشمل قطاعات الزراعة والسكك الحديدية والأسمدة والبتروكيماويات.

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