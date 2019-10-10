شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 250ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 786ر15%، فيما بلغ أعلى عائد 849ر15%، وسجل أقل عائد 499ر15%.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 750ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 237ر15%، فى حين سجل أعلى عائد 3ر15%، وأقل عائد 92ر14%..