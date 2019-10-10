شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: 24.3% ارتفاعا بالتبادل التجارى مع الجزائر ليسجل 429.2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مكتب التمثيل التجاري المصري في الجزائر خلال التقرير الاقتصادي الذي أعده مؤخراً عن أرقام التبادل التجاري بين مصر والجزائر خلال النصف الأول من 2019 بالمقارنة بذات الفترة من عام 2018، حيث تضمن التقرير 8 حقائق هامة حول العلاقات التجارية بين البلدين وذلك على النحو التالي:

1- زيادة قيمة الصادرات المصرية غير البترولية للجزائر لتبلغ 293.7 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بـ 237.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 23.6%.

2- نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر ليصل إلى 429.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل 345.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 24.3%.

3- تحقيق الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر بلغت قيمته 159.2 مليون دولار خلال فترة التقرير.

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4- ارتفاع قيمة الواردات المصرية من الجزائر لتصل إلى 135 مليون دولار خلال النصف الأول من 2016 مقارنة بـ 86.8 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة 55.6%، حيث مثلت المنتجات البترولية نحو 99% من تلك القيمة.

5- وجود تنوع كبير بالصادرات المصرية للجزائر، حيث تمثلت أهم البنود في: أسلاك النحاس (15,4%)، المحضرات الغذائية لمرضى الأورام (10.4%)، البولي اسيتيلات والبولي إيثرات (4.6%)، الأقمشة المنسوجة (2.8%)، المنتجات المدرفلة من حديد (2.8%)، المنتجات المدرفلة من حديد بسمك أقل من 3 مم (2.75%).

6- فيما تمثلت أهم بنود الواردات المصرية من الجزائر في: غاز البروبان السائل (58.8%)، غاز البوتان السائل (40.1%)، الموصلات الكهربائية لجهد يزيد عن 1000 فولت (1.3%)، الموصلات الكهربائية لجهد يزيد عن 100 فولت (0.1%) .

7- استمرار نمو الصادرات المصرية الى الجزائر على الرغم من إصدار الحكومة الجزائرية قائمة تتضمن 992 بندا سلعيا تم فرض رسوم اضافية مؤقتة عليها بدءا من 8 ابريل 2019.

8- قيام مكتب التمثيل التجاري المصري في الجزائر خلال تلك الفترة بالاعداد لزيارة وفد تجاري مكون من 9 من كبرى الشركات الجزائرية العاملة في مجال تصنيع واستيراد الغزل والمنسوجات والمفروشات للمشاركة في معرض “Destination Africa” الذي سيتم تنظيمه في القاهرة خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2019 ، حيث يتوقع إبرام تعاقدات مع الشركات المصرية خلال تلك الفعاليات بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار.