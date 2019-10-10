توتال و #قطر للبترول وبتروناس تدفع نحو مليار دولار مقابل حقوق تنقيب بحرية في #البرازيل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار شركة النفط الفرنسية توتال

فاز تحالف بين شركة توتال الفرنسية وقطر للبترول و بتروناس يوم الخميس بحقوق التنقيب والإنتاج في منطقة بحرية بالقرب من منطقة الطبقة تحت الملحية في البرازيل التي تلقى إقبالا كبيرا حاليا، ووافق على دفع منحة توقيع للحكومة بقيمة 4.029 مليار ريال برازيلي (978 مليون دولار).

وستكون شركة توتال، التي تملك حصة 40 في المئة من التحالف، هي الجهة المشغلة للحقل.