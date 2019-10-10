الكرملين: بوتين سيبحث تحقيق استقرار في أسعار النفط خلال زيارة للسعودية الاثنين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم مناقشة سبل تحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية عندما يزور السعودية يوم الاثنين لإجراء محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن يسافر بوتين إلى الإمارات لإجراء محادثات يوم الثلاثاء. وقال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين لصحفيين في إفادة اليوم الخميس إن روسيا ترغب في زيادة استثماراتها المشتركة مع الإمارات إلى سبعة مليارات دولار من 2.3 مليار دولار.