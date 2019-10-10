55.6 مليارا إيداعات حساب المواطن في 23 شهرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مع إيداع الدفعة الـ23 من برنامج حساب المواطن وصل إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته في ديسمبر 2017 نحو 55.6 مليار ريال.

وأودع حساب المواطن أمس 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83%. ووفق إحصائية البرنامج تجاوز عدد المستفيدين لشهر أكتوبر 12.6 مليون مستفيد وتابع.

وأفاد البرنامج بأن إجمالي التعويضات المدفوعة خلال أكتوبر بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين من تعويضات عن دفعات سابقة 394 مليون ريال.

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وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بنحو 0.8% عن الدفعة السابقة، ليصبح عددهم أكثر من 3.8 ملايين مستفيد، مشيرا إلى أن 44% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1048 ريالا للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أكتوبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وذكر القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزا عددهن 794 ألف مستفيدة، وشكل المستقلون في دفعة شهر أكتوبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 737 ألف مستفيد، موضحا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

مستفيدو حساب المواطن في أكتوبر

12.6 مليون مستفيد وتابع يتوزعون إلى: