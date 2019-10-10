تحالف يضم شل وبتروناس يفوز بحقوق التنقيب فn منطقة نفطية قبالة ساحل البرازيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز تحالف يضم رويال داتش شل وشيفرون وقطر للبترول بحقوق التنقيب والإنتاج في المنطقة سي-إم-713 قبالة ساحل البرازيل اليوم الخميس ودفع علاوة قيمتها 551 مليون ريال (133 مليون دولار) تقريبا. وقبل فترة وجيزة، فازت بتروناس بالحقوق في رقعة منفصلة هي سي-إم-661 مقابل علاوة قدرها 1.116 مليار ريال.

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