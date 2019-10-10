شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع على غير المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية حتى مع تباطؤ التوظيف واعتدال النمو الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية نزلت بمقدار عشرة آلاف طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 210 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة تبلغ ألف طلب عن المُعلن من قبل.

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كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تظل طلبات إعانة البطالة دون تغيير عند 219 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وقالت وزارة العمل إن طلبات الإعانة جرى تقديرها في نبراسكا فقط الأسبوع الماضي.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ألف طلب إلى 213 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي.