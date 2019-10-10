وول ستريت تفتح مستقرة والأنظار على محادثات التجارة الأمريكية الصينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس، إذ يلتقي كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين لأول مرة منذ أواخر يوليو سعيا للتوصل إلى اتفاق ينهي حربا تجارية مستمرة منذ 15 شهرا.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 28.66 نقطة بما يعادل 0.11% إلى 26317.35 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 0.85 نقطة أو 0.03% إلى 2918.55 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.82 نقطة أو 0.01% إلى 7904.56 نقطة.
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