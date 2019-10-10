شكرا لقرائتكم خبر عن صانع أثاث يروى قصة نجاحه مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد محمد أحد العارضين فى معرض صنع فى دمياط، إن المعرض فرصة جيدة للترويح للمنتجات الدمياطى للأثاث، فى ظل الفرص التسويقية التى يوفرها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعارضين. Advertisements وأضاف لـ"الخليج 365"، أنه يعمل مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ 4 سنوات، وبدء بقرض صغير وحالياً أصبح لدية ورشة كبيرة وعنده موردين وزبائن ويشارك فى كافة المعارض.

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