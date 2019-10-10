شكرا لقرائتكم خبر عن 231 مليار درهم تجارة دبى بتقنية المعلومات فى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

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أظهرت إحصائيات أصدرتها جمارك دبي بمواكبة أسبوع جيتكس للتقنية 2019 أن دبي استطاعت أن تضاعف تجارتها الخارجية في قطاع تقنية المعلومات خلال السنوات العشر الماضية مع وصول نسبة النمو المحققة في التجارة بهذا القطاع بين العامين 2009 و2018 إلى 97%، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية بتقنية المعلومات في العام 2018 نحو 231 مليار درهم 117 مليار درهم في العام 2009.

وفي النصف الأول من العام 2019 بلغت نسبة النمو في تجارة دبي بتقنية المعلومات نحو 3% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018 لتصل قيمتها إلى 118 مليار درهم مقابل 114 مليار درهم، وقد بلغت قيمة الواردات في النصف الأول من العام الحالي 60 مليار درهم وبلغت قيمة الصادرات 875 مليون درهم محققة نمواً بنسبة 15%، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 57 مليار درهم محققة نمو بنسبة 8%. وتتقدم الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي في التجارة بقطاع تقنية المعلومات بقيمة 32 مليار درهم تليها فيتنام في مركز الشريك التجاري الثاني بقيمة 15 مليار درهم ثم المملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الثالث بقيمة 9 مليارات درهم.