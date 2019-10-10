شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى: إينى لن تحفر آبار قبالة سواحل قبرص حال إرسال سفن حربية إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى لمجموعة النفط والغاز الإيطالية إينى اليوم الخميس إن المجموعة ليست قلقة حيال تصاعد التوترات بين قبرص وتركيا بشأن مسألة التنقيب البحرى وستسعى إلى أن تنأى بنفسها عن أى نزاع.

وقال كلوديو ديسكالزى خلال مؤتمر صحفى فى روما "لست قلقا... إذا ظهر أحد بسفن حربية فلن أحفر آبار...لا أرغب بالتأكيد فى إشعال حرب بشأن حفرالآبار".

كانت تركيا قد قالت الأسبوع الماضى إنها أرسلت سفينة للتنقيب عن النفط والغاز إلى المياه قبالة سواحل جنوب قبرص حيث منحت السلطات اليونانية فى قبرص حقوق تنقيب عن الهيدروكربونات لشركات إيطالية وفرنسية.