شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه لتسجيل أكبر انخفاض فى 5 أسابيع مع استئناف المحادثات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمضى الدولار فى طريقه صوب تسجيل أكبر انخفاض يومى فى خمسة أسابيع اليوم الخميس مقابل العملات المنافسة فى الوقت الذى عززت فيه التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق تجارى جزئى بين الصين والولايات المتحدة الإقبال على العملات المرتبطة بالتجارة مثل اليورو والدولار الأسترالي.

وذكرت تقارير أن الولايات المتحدة تدرس إبرام اتفاق بشأن العملات مع الصين، وهو ما يمكن أن يفضى إلى تعليق زيادة مقررة الأسبوع المقبل فى الرسوم الجمركية.

وغذت تلك التقارير ارتفاعا فى الأصول المرتفعة المخاطر على الرغم من أن التداولات لا تزال متقلبة فى الوقت الذى تُجرى فيه المحادثات.

ونزل مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.4% إلى 98.66 ويتجه إلى تكبد أكبر انخفاض فى يوم واحد منذ الرابع من سبتمبر.

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وأجج ضعف الدولار ارتفاعا فى اليورو حيث صعدت العملة الأوروبية الموحدة 0.4% لتحقق أعلى مستوى لها منذ أسبوعين عند 1.10335 دولار فى الوقت الذى قلصت فيه صناديق التحوط مراكزها المدينة الكبيرة.

ووقع اليورو فى مرمى الاشتباك الناتج عن حرب تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين حيث يواجه الاقتصاد المرتبط بالتجارة صعوبات للمضى قدما هذا العام ودفع العملة للانخفاض بنسبة 4% منذ بداية العام.

وارتفعت العملة الصينية فى المعاملات الخارجية لليوم الثاني،إذ صعدت 0.3% مقابل الدولار لتصل إلى 7.1145 يوان للدولار.

وارتفع الجنيه الاسترلينى 0.4% إلى 1.2247 دولار على الرغم من أنه لا يزال قريبا من أدنى مستوياته منذ شهر، وذلك وسط حالة من الضبابية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قبل نشر مجموعة بيانات بريطانية.