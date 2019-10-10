شكرا لقرائتكم خبر عن "دار الأركان" تنتهي من طرح إصدار صكوك بقيمة 2.250 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري (DAAR)، عن الإغلاق الناجح لإصدار الشريحة السادسة من الصكوك بموجب برنامج الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته 2.250 مليار ريال ( 600 مليون دولار أمريكي).

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس،بأنه قد تم فتح دفتر الطلبات للصكوك يوم أمس الأربعاء وأغلق في نفس اليوم، علماً بأن مدة الاستحقاق ستكون على فترة طويلة من خمس سنوات بمعدل ربح قدره 6.75% سنوياً.

وبحسب البيان، تلقى الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المشاركين في الأسواق الدولية حيث وصل دفتر الطلبات إلى 6.26 مليار ريال (1.67 مليار دولار).

وقد عيّنت شركة دار الأركان كل من الخير كابيتال ، دويتشه بنك ، بنك دبي الإسلامي ، الإمارات دبي الوطني كابيتال ، بنك جولدمان ساكس الدولي ، بنك نور ، بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة لإدارة الإصدار السادس للشريحة.

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كما سيلحق ذلك طرح صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS) طبقاً للوائح التنظيمية لمدة 5 سنوات طويلة الأجل وفقًا للشروط السوقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 75 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 108.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراحع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى إنخفاض مبيعات العقارات، حيث تراجعت الإيرادات إلى 927.9 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 1.8 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 100.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 439.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 77.2%.