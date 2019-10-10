شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات يصعد بأرباح "جرير للتسويق" 6% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة جرير للتسويق، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 5.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 305 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 288 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 329.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 294.6 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع مبيعات معظم الأقسام وخاصة قسم الالكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية وكذلك قسم أجهزة الكمبيوتر، وقد ساهم جزئياً زيادة عدد المعارض من 53 إلى 59 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

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وبرغم زيادة المبيعات التقديرية بنسبة 16.5% إلا أن الزيادة في الربح التقديري كان بنسبة 5.9% بسبب الانخفاض النسبي لهامش مجمل الربح نظراً لاختلاف المزيج البيعي وعروض الأسعار الترويجية وبسبب زيادة مصاريف البيع والتسويق والمصروفات غير التشغيلية.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 16.5% إلى 2.3 مليار ريال في الثالث الأول مُقابل إيرادات بلغت 1.9 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 707.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 669.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة صافي أرباح بلغ 402.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 381.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.