شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم بعض الميل الهابط الطفيف ليختبر الدعم المحوري الأول 189.90، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى وفوق 185.00 ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 216.00 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 185.00 والمقاومة 216.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد