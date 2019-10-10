شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر البتكوين عملية إعادة اختبار لخط الرقبة المخترق لنموذج القاع المزدوج عند 8525.00 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، ليبقى التأثير الإيجابي لهذا النموذج فعالاً، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 8970.00، بينما يشترط تحقيقه الثبات فوق مستوى 8240.00.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8240.00 والمقاومة 9100.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد