شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية منذ الصباح، وطالما أن السعر دون 59.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، معتمدين على كسر خط الاتجاه الصاعد الذي يظهر بالصورة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 56.00 وتمتد إلى 54.00 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.00 والمقاومة 59.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط