شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر النفط حول مستوى 52.50 منذ الصباح، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تعتمد على الثبات دون مستوى 54.60، مع التذكير بأننا بانتظار كسر مستوى 51.80 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 50.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.50 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط