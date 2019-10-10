شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات سلبية مؤقتة ليقترب من الدعم المحوري 17.60، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بتقديم الإشارات الإيجابي على الإطار الزمني لأربع ساعات، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 18.40 بشكل رئيسي، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 17.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد