شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية منذ الصباح ولا يزال دون المقاومة 1518.00، والتي تمثل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 1485.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي، مع الإشارة إلى أن التعارض بين إيجابية المتوسط المتحرك 50 وسلبية مؤشر ستوكاستيك يقدّم سبب آخر للحيادية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1485.00 والمقاومة 1530.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي