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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية هادئة، ولا يزال متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون 1.2295، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 1.2100 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2120 والمقاومة 1.2295
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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