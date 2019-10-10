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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليهاجم مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات فوق هذه المقاومة سيوقف التوقعات بالانخفاض ويدفع السعر لمواصلة الارتفاع على المدى اللحظي، بينما يحتاج السعر للتداول دون 1.1010 من جديد لاستعادة الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.0857.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0890 والمقاومة 1.1050
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي
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