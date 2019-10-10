شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بالاندفاع الصاعد– تحليل -10-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر النحاس قوة الدعم المستقر عند 2.5500 ببناء تداولات صاعدة قوية محاولا بذلك القفز فوق محور المتوسط المتحرك 55, ما سبق يدعم الترجيح الصاعد وليدعونا لانتظار ملامسة السعر قريبا للهدف الأول المستقر عند 2.5900 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 2.6200 ليشكل ذلك المحطة الثانية للميل الصاعد.

استمرار دعم مؤشر ستوكاستيك للسيناريو الصاعد بتقديمه لعزم إيجابي جديد سيزيد من فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة ليتمكن بذلك من الوصول نحو الأهداف الرئيسية المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5680 و 2.6200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد