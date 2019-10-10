شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتين يبحث عن مخرج– تحليل - 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين مستقرا ضمن نطاق سلبي ضيق متمثل بالمقاومة المتمركزة عند 915.00 بينما يشكل مستوى 845.00 الدعم المحوري أمام التداولات السلبية الأخيرة, نتوقع تجديد السعر للتذبذب السلبي ضمن هذا النطاق لحين تجاوزه للمحاور الرئيسية لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة المستقبلية. لذلك, وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي فإن الترجيح العام يصب حاليا لكفة التذبذب السلبي ولننتظر بذلك اختبار السعر للدعم المحوري المذكور سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 900.00 و 850.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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