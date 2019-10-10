شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تحافظ على مكاسبها قبل انطلاق المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الخميس لتحافظ على مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ،وذلك قبل انطلاق الجولة المرتقبة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على المستوى الوزاري فى وقت لاحق اليوم فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 08:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ،فى رابع مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة ،بفضل آمال خفض الفائدة الأمريكية ،وصعود قوي لأسهم شركات التصدير فى ألمانيا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الخميس ليحافظ على مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

من المقرر استئناف المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم فى واشنطن فى وقت لاحق يوم الخميس ،بحضور الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين" مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هو" ،على أن تستمر تلك المفاوضات غدا الجمعة.

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وذكرت تقارير يوم الأربعاء أن الصين تدرس عقد صفقة جزئية مع الولايات المتحدة ، لكن مسؤول بالبيت الأبيض قد أخبر تليفزيون CNBC أن الرئيس ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان يمكن تحقيق انفراجة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز مساء الأربعاء أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من المقرر أن يمنح تراخيص تسمح للشركات الأمريكية ببيع إمدادات غير حساسة لشركة هواوي العملاقة للاتصالات الصينية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، فى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأكثر من 0.1 % ،وفى لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.