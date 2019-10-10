شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى فى أسبوع استنادا على هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأعلى مستوى فى أسبوع ، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،استنادا على هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية ، قبيل صدور بيانات عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي قد تؤكد الحاجة إلى استمرار خفض معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.75% إلى 1,516.96$ للأونصة الأعلى منذ 4 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، ومستوى الافتتاح 1,505.65$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,503.74$.

حقق المعدن الأصفر "الذهب" بالأمس ارتفاعا بحوالي 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم المعادن النفيسة المقومة بالدولار الأمريكي.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.4% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا الهبوط الواسع حاليا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط بعدما عزز محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الصادر بالأمس من احتمالات خفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام ، فى ظل تزايد المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأمريكي ، خاصة الحرب التجارية التي تخوضها البلاد مع الصين ،وتباطؤ الاقتصاد العالمي ،وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،مع صدور أسعار المستهلكين خلال أيلول/سبتمبر ،والتي قد تزايد الضغط الركودي على صانعي السياسة النقدية الأمريكية ،وتدفعهم إلى الاستمرار فى خفض معدلات الفائدة خلال هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الخامس على التوالي ليستمر الإجمالي عند 923.76 طن متري.