شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل مخاوف تخمة المعروض الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ،ليسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل تجدد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ،بعد ارتفاع المخزونات التجارية للأسبوع الرابع على التوالي ،وتسارع إنتاج النفط لمستوي قياسي جديد.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 51.44$ للبرميل الأدنى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 52.63$، وسجل أعلى مستوي عند 52.82$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 57.81$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 58.27$ ، وسجل أعلى مستوي عند 58.52$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% بعدما فقد حوالي 0.5% فى اليوم السابق ،وحققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.3% ، بدعم انخفاض إنتاج أوبك خلال أيلول/سبتمبر.

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أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.9 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 4 تشرين الأول/أكتوبر، فى رابع زيادة أسبوعية على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.8مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 426 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 23 آب/أغسطس الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بمقدار 200 ألف برميل، ليرتفع الإجمالي إلى 12.6 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى البلاد ، و الولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.