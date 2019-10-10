شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين عند ذروة أسبوعين بعد قفزة هائلة فى حجم التداولات على Bakkt والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، قرب أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفضل دخول طلب استثماري قوي إلى السوق ، أظهره القفزة الهائلة فى حجم التداولات على منصة العقود الآجلة للبتكوين Bakkt.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 80$ بما يعادل نسبة 0.9% إلى 8,666$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,586$ ،وسجلت ادني مستوى عند 8,529$.

حققت أكبر عملة رقمية فى العالم "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 5% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 2 أيلول/سبتمبر الماضي ، وسجلت أعلى مستوى فى أسبوعين عند 8,707$ لكل وحدة بتكوين.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بنحو واحد مليار$ إلى إجمالي 232 مليار$ ،مع استمرار صعود أسعار البتكوين.

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وانخفضت القيمة الإجمالية لسوق التشفير يوم الثلاثاء إلى 213 مليار$ ، والذي يعد أدنى مستوى فى أسبوع ، ليسترد السوق حوالي 19 مليار$ خلال 48 ساعة ، والاسترداد لا يزال مرشح للزيادة.

حقق البتكوين بالأمس أفضل أداء يومي فى حوالي ستة أسابيع ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفضل دخول طلب استثماري قوي على العملة الرائدة فى سوق التشفير ، أظهره الارتفاع الهائل فى حجم تداول العقود الآجلة للبتكوين على منصة Bakkt.

سجلت العقود المفتوحة على بورصة Bakkt يوم الأربعاء 224 عقد بتكوين وهو أعلى مستوي على الإطلاق منذ بداية التداولات الرسمية فى البورصة، بعدما سجلت فى اليوم السابق 25 عقدا وهو أدنى مستوى على الإطلاق ،لتحقق التداولات قفزة هائلة بلغت نسبة 796%.

من ناحية أخرى ،من المقرر أن تعلن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC قرارها حول قبول أو رفض إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداول فى البورصة ETF المقدم من شركة Bitwise قبل يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال العضو المنتدب لشركة Bitwise والمدير العالمي للأبحاث "مات هوغان" إن الموافقة على الصندوق سوف يزيد الاهتمام بفئة الأصول المشفرة ، متوقعا الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة التنظيمية.