شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الاقتصاد البريطاني فى أغسطس على خلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن مكتب الإحصائي الوطني الساعة 08:30بتوقيت جرينتش القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى بريطانيا ، لتسجل انكماش بمعدل 0.3% فى آب/أغسطس ،أسوأ من توقعات الخبراء نمو بمعدل 0.0% ، وسجل الاقتصاد البريطاني نمو بمعدل 0.3% فى تموز/يوليو ، هذا البيان سلبب للجنيه الإسترليني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انكماش الاقتصاد البريطاني فى أغسطس على خلاف التوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.