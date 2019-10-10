شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي قبيل بيانات عن نمو الاقتصاد البريطاني وتعليقات "مارك كارني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال أربعة أيام مقابل الدولار الأمريكي ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، مستفيدا من هبوط العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن نمو الاقتصاد البريطاني شهريا ،وبيانات أخرى عن مخرجات القطاعات الصناعية ، بالإضافة إلى تعليقات محافظ المركزي البريطاني "مارك كارني".

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.2245$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2203$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2201$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.2195 $ ،بفعل تصاعد مخاوف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا الهبوط الواضح حاليا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية ، نتيجة تزايد احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام.

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يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من المملكة المتحدة ، عن الناتج المحلي الإجمالي الشهري ،وعن مخرجات القطاعات الصناعية خلال آب/أغسطس ،بالإضافة إلى تعليقات محافظ المركزي البريطاني.

بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش تصدر عن طريق مكتب الإحصائي الوطني القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى البلاد ، وتشير التوقعات إلى تسجيل نمو بمعدل 0.0% فى آب/أغسطس من نمو بمعدل 0.3% فى تموز/يوليو.

ويصدر أيضا الإنتاج التصنيعي لشهر آب/أغسطس المتوقع نمو بمعدل 0.1% من نمو بمعدل 0.3 % فى تموز/يوليو ،كما يصدر الإنتاج الصناعي لنفس الشهر المتوقع نمو بمعدل 0.0% من نمو بمعدل 0.1%.

وتصدر أيضا بيانات الميزان التجاري البريطاني، التوقعات تشير إلى عجز بمقدار 10.0 مليار جنيه إسترليني فى آب/أغسطس ،من عجز بمقدار 9.1 مليار جنيه إسترليني فى تموز/يوليو.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش يتحدث مارك كارني خلال حفل إطلاق العملات النقدية بقيمة 20 جنيه إسترليني ،وقد تتضمن التعليقات أدلة جديدة حول احتمالات خفض الفائدة البريطانية فى المستقبل القريب لدعم الاقتصاد الملكي.