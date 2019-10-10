شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في خمسة أسابيع أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأدنى له منذ الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 107.49 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.48، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.77، بينما حقق الأدنى له عند 107.04.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 0.3% في آب/أغسطس الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 1.1% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 0.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس.

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وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 2.4% مقابل 6.6% في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجع 14.5% مقابل ارتفاع 0.3%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 8.4%، وأيضا مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف تباطؤ النمو إلى 2.0% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 2.1%.

على الصعيد الأخير، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن آب/أغسطس، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، في حين قد توضح القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو عند 1.7% مقابل 1.8%، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 2.4%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 219 ألف طاب القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 28 أيلول/سبتمبر استقرار دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة عند 1,651 ألف طلب.