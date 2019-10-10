شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأدنى لها في سبعة أسابيع متغاضية مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 22 من آب/أغسطس الماضي متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع إلى انطلاق فعليات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطون.

في تمام الساعة 05:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.28% لتتداول حالياً عند 17.85$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.80$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.81$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 99.02 مقارنة بالافتتاحية عند 98.98.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن آب/أغسطس، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، في حين قد توضح القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو عند 1.7% مقابل 1.8%، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 2.4%.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 219 ألف طاب القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 28 أيلول/سبتمبر استقرار دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة عند 1,651 ألف طلب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأربعاء الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 17-18 من أيلول/سبتمبر والذي تطرق لقرار خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثانية على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.75% و2.00%، وتضمن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

على الصعيد الأخر، تتوجه أنظار المستثمرين لانطلاق فعليات جولة جديدة من المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين أكبر اقتصاديان في العالم وسط التوقعات بتعليق قرار الإدارة الأمريكية برفع تعريفاتها الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250$ مليار إلى 30% من 25% بحلول 15 من هذا الشهر وفرض تعريفات جمركية 15% على بضائع صينية بقيمة 160$ مليار في 15 من كانون الأول/ديسمبر القادم، وذلك مقابل اتفاق حيال سعر صرف العملة.

ويذكر أن الصين أكدت في مطلع هذا الأسبوع على أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو ومحافظ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) يي جانج سيتوجهان إلى واشنطون لحضور محادثات 10-11 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد بعض التقرير التي تطرقت لكون الوفد الصيني رفيع المستوى سيغادر واشنطون اليوم بدلاً من غداً الجمعة كما كان مخطط له من قبل.