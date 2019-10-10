شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والأنظار على المحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الخميس مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وسط التطلع إلى فعليات جولة المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في واشنطون.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.33% ليخسر 5.16 نقطة ويصل إلى المستوى 1,576.54، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.15% ليربح 33.10 نقطة ويصل إلى المستوى 21,489.48.

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أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.14% ليربح 5.56 نقطة ويصل إلى المستوى 3,848.00، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.19% ليربح هو الأخر 5.49 نقطة ويصل إلى المستوى 2,930.35.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.18% ليربح 46.35 نقطة ويصل إلى المستوى 25,729.16، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.74% ليخسر 15.23 نقطة ويصل إلى المستوى 2,031.02.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.49% ليخسر 54.13 نقطة ويصل إلى المستوى 10,886.73، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.19% ليخسر هو الأخر 12.53 نقطة ويصل إلى المستوى 6,534.20.