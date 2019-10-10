شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.31% إلى مستويات 0.6746، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6725، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6757، بينما حقق الأدنى له عند 0.6710.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر قرض المنازل والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.8% مقابل 5.5% في تموز/يوليو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 3.6%، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للضغوط التضخمية والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 3.6% مقابل 3.1% في أيلول/سبتمبر الماضي.

على الصعيد الأخير، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن آب/أغسطس، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، في حين قد توضح القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو عند 1.7% مقابل 1.8%، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 2.4%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 219 ألف طاب القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 28 أيلول/سبتمبر استقرار دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة عند 1,651 ألف طلب.