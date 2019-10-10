شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يستسلم للضغط السلبي - تحليل صباحي - 10-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي انخفاض المؤشر نتيجة ملامسته لمقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك في ظل وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر ، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.68% بما يعادل -42.23 نقطة .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 6274.04 ، ليستهدف مستوى الدعم 6081.83 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6081.83 ومستوى المقاومة 6274.04 .
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